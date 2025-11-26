الإمارات

أمطار متوقعة اليوم على مناطق بالإمارات وتنبيه من الضباب

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في دبي إلى 15 درجة مئوية، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

يمكن للسكان في بعض مناطق الإمارات توقع هطول أمطار يوم الأربعاء، 26 نوفمبر، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، خاصة في الغرب، مع انخفاض في درجات الحرارة.

من المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى شمالية غربية، وتشتد أحيانًا بسرعة 10-25 كم/ساعة، تصل إلى 35 كم/ساعة.

سيكون البحر خفيفًا في الخليج العربي وبحر عمان.

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في دبي إلى 15 درجة مئوية وفي الشارقة إلى 14 درجة مئوية. بينما ستشهد أبوظبي انخفاضًا إلى 18 درجة مئوية.

تم إصدار تنبيه ضباب أصفر في ساعات الصباح الباكر لبعض أجزاء البلاد. ألقِ نظرة على المناطق المتأثرة الموضحة على الخريطة التالية:

