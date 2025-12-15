أمطار متوقعة اليوم بالإمارات وانخفاض في درجات الحرارة

مع استمرار الطقس غير المستقر في الإمارات، يمكن للسكان توقع سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يوم الاثنين، 15 ديسمبر 2025. وقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية أيضًا.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها عند 27 درجة مئوية في أبوظبي و28 درجة مئوية في دبي والشارقة. بينما ستشهد أبوظبي ودبي درجة حرارة دنيا تبلغ 20 درجة مئوية، ستنخفض درجة الحرارة في الشارقة إلى 19 درجة مئوية.
في جبال رأس الخيمة، سيواجه السكان والزوار طقسًا أكثر برودة، حيث ستنخفض درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة. سيكون البحر خفيفًا إلى معتدل في بحر عمان. وسيشهد الخليج العربي مياهًا خفيفة إلى معتدلة خلال النهار، وظروفًا أكثر اضطرابًا في الليل وصباح الثلاثاء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في وقت سابق تحذيرًا، داعيًا السكان إلى اتباع الإرشادات مع مرور البلاد بظروف جوية غير مستقرة، والتي من المتوقع أن تستمر طوال الأسبوع.