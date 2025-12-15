أمطار متوقعة اليوم بالإمارات وانخفاض في درجات الحرارة

مع استمرار الطقس غير المستقر في الإمارات، يمكن للسكان توقع سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يوم الاثنين، 15 ديسمبر 2025. وقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية أيضًا.