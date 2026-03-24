أمطار متفرقة على أبوظبي ودبي والعين حتى الجمعة

ستستمر الأمطار متفاوتة الشدة في جميع أنحاء الإمارات هذا الأسبوع، مع توقع تطور أمطار جديدة مرة أخرى من ليلة الخميس وحتى الجمعة، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM).
تشهد الإمارات أحوالاً جوية غير مستقرة في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى هطول أمطار متقطعة وعواصف رعدية وانخفاض الرؤية في أجزاء من أبوظبي ودبي.
يوم الثلاثاء، يمكن للمقيمين توقع أمطار متقطعة في مناطق متفرقة خلال النهار، مع تحول الأمطار نحو المناطق الغربية والجنوبية ليلاً.
ستستمر الأمطار حتى يوم الأربعاء، مع توقع أمطار متقطعة من النهار حتى المساء في جميع أنحاء البلاد. من المرجح أن تتحسن الظروف تدريجياً خلال الليل، مع انخفاض فرصة هطول الأمطار.
سيظل نشاط السحب خفيفاً نسبياً خلال النهار يوم الخميس، خاصة فوق المناطق الشمالية والشرقية.
ومع ذلك، من المتوقع أن تبدأ موجة جديدة من الأمطار ليلاً فوق المناطق الغربية، وخاصة الظفرة، قبل أن تنتشر تدريجياً عبر المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، بما في ذلك العين، وتستمر حتى صباح الجمعة.
ستستمر الأمطار حتى صباح الجمعة في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد، بما في ذلك العين.
وبحلول فترة ما بعد الظهر والليل، من المتوقع أن تؤثر الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، وكذلك العين، بشدة متفاوتة.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات حثها على توخي الحذر وسط الطقس غير المستقر، الذي تسبب بالفعل في اضطرابات وضعف الرؤية على الطرق في الأيام الأخيرة.
يُنصح السكان بالبقاء على اطلاع دائم بالتوقعات الرسمية مع تطور الظروف.