أمطار في مناطق بالإمارات اليوم ودرجة الحرارة بأبوظبي تنخفض إلى 21 مئوية

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات توقع طقس مريح يوم الثلاثاء (25 نوفمبر)، مع احتمال هطول المزيد من الأمطار عبر أجزاء من الدولة، وذلك وفقاً للمركز الوطني للأرصاد .

ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، خاصة في المناطق الغربية.

يوم الاثنين، بدأ أسبوع العمل بانتعاش، حيث تم الإبلاغ عن أمطار غزيرة في بعض أنحاء الإمارات مع انتقال الدولة إلى طقس أكثر برودة يشبه أجواء الشتاء. وقد سجل "مركز العاصفة" مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار غزيرة في عدة أجزاء من أبوظبي، بما في ذلك سوق الجميرة بالقرب من طريق مصفح.

وأشار قسم الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في أبوظبي يوم الثلاثاء بين 21 درجة مئوية، بينما ستشهد دبي درجات حرارة دنيا حوالي 22 درجة مئوية ودرجات عليا تصل إلى 31 درجة مئوية

تفاصيل إضافية:

سيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف .

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تهب جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10–25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل سرعتها إلى 35 كيلومتراً في الساعة أحياناً.

ستبقى حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وبحر عُمان.