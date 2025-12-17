أمطار غزيرة وعواصف ستشهدها الإمارات والدول المجاورة الخميس والجمعة

قال المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات إن الجمهور يمكنه أن يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة في مختلف أنحاء الدولة، مصحوبة ببرق ورعد وتساقط البَرَد. وستهب رياح قوية تتراوح سرعتها بين الجنوب الشرقي والشمال الغربي لتصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة. وستتسبب هذه الرياح في تدنّي مدى الرؤية الأفقية نتيجة لإثارتها الغبار والرمال في الهواء.