أمطار غزيرة وعواصف ستشهدها الإمارات والدول المجاورة الخميس والجمعة

من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة لها هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياحاً قوية يوم الخميس 18 ديسمبر 2025. ومن المنتظر أن يستمر الطقس المضطرب حتى يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025.
شهدت منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي مرور أنظمة ضغط جوي منخفض تسببت في هطول أمطار غزيرة. وستشتد الأحوال الجوية يوم الخميس مع توقعات بحدوث عواصف رعدية تضرب المنطقة. وستتأثر المملكة العربية السعودية بالعاصفة خلال النهار، قبل أن تتحرك شرقاً باتجاه الإمارات وقطر ليلاً، بحسب توقعات "بي بي سي" للطقس.
قال المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات إن الجمهور يمكنه أن يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة في مختلف أنحاء الدولة، مصحوبة ببرق ورعد وتساقط البَرَد. وستهب رياح قوية تتراوح سرعتها بين الجنوب الشرقي والشمال الغربي لتصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة. وستتسبب هذه الرياح في تدنّي مدى الرؤية الأفقية نتيجة لإثارتها الغبار والرمال في الهواء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات للسكان بضرورة البقاء في المنازل، وتوخي الحيطة والحذر، واتباع جميع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.
شاهد هذا الفيديو من منصة الطقس Windy الذي يظهر حركة السحب العاصفة.
ستكون حالة البحر مضطربة إلى شديدة الاضطراب في كل من الخليج العربي وبحر عمان مع تحرك السحب الرعدية نحو دولة الإمارات من الجهة الغربية.
ستتراوح درجات الحرارة بين 19 و28 درجة مئوية في أبوظبي، ومن 19 إلى 26 درجة مئوية في دبي، ومن 18 إلى 25 درجة مئوية في الشارقة. وستنخفض درجة الحرارة إلى 9 درجات مئوية في المناطق الشمالية من البلاد.