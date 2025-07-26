أمطار غزيرة وعواصف رعدية في العين وتخفف حرارة الصيف الحارقة

هطلت أمطار غزيرة أجزاء من الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت 26 يوليو، مما وفر للسكان راحة كانوا في أمس الحاجة إليها من حرارة الصيف الحارقة.
وتداول نشطاء في الإمارات مقاطع فيديو للأمطار والعواصف الرعدية التي شهدتها مدينة العين، وخطم الشكلة، المعبر الحدودي بين الإمارات وسلطنة عمان.
في مقاطع الفيديو التي نشرها مركز العواصف، يُمكن رؤية أمطار غزيرة تهطل في العين وخطم الشكلة، مصحوبة برياح عاتية. وفي أحد المقاطع، تظهر سماء رمادية ملبدة بالغيوم، ثم تهطل أمطار غزيرة.
ونصحت السلطات المواطنين بتوخي الحذر بسبب الظروف الجوية السيئة التي تؤثر على البلاد حاليا.
أصدرت السلطات في أبوظبي تحذيراتٍ متعددة، حثّت فيها الجمهور على تجنب الأودية. كما حثّت السائقين على توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بحدود السرعة المعدّلة المعمول بها بسبب الأحوال الجوية.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في الدولة، تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر لتشكل السحب الحملية المصاحبة لهطول الأمطار في مدينة العين والمناطق المحيطة بها.
تم إصدار تنبيه برتقالي للغبار أو الرمال والرياح والأمطار الرعدية من الساعة 2.35 مساءً حتى 6.35 مساءً.
تم إصدار تنبيه باللون الأصفر لتشكل السحب الحملية مع هطول الأمطار والرياح القوية إلى القوية، مما يتسبب في إثارة الغبار والرمال، من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 9 مساءً.
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