أمطار غزيرة وعواصف رعدية في العين وتخفف حرارة الصيف الحارقة

هطلت أمطار غزيرة أجزاء من الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت 26 يوليو، مما وفر للسكان راحة كانوا في أمس الحاجة إليها من حرارة الصيف الحارقة.

وتداول نشطاء في الإمارات مقاطع فيديو للأمطار والعواصف الرعدية التي شهدتها مدينة العين، وخطم الشكلة، المعبر الحدودي بين الإمارات وسلطنة عمان.

في مقاطع الفيديو التي نشرها مركز العواصف، يُمكن رؤية أمطار غزيرة تهطل في العين وخطم الشكلة، مصحوبة برياح عاتية. وفي أحد المقاطع، تظهر سماء رمادية ملبدة بالغيوم، ثم تهطل أمطار غزيرة.