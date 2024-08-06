أمطار غزيرة وعواصف رعدية في الإمارات

ستصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية و42 درجة مئوية في أبوظبي ودبي على التوالي، ولكنها قد تنخفض إلى 25 درجة مئوية في الجبال. ويمكن أن تنخفض الرطوبة إلى 15 في المائة في الجبال، ومن المتوقع أن تصل إلى 80 في المائة في المناطق الساحلية والجزر.