أمطار غزيرة وعواصف رعدية في الإمارات
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً برتقالياً يوم الثلاثاء 6 أغسطس، بخصوص العواصف الرعدية وهبوب رياح مغبرة أو رملية، كما تم إصدار تنبيه برتقالي آخر نتيجة استمرار الرياح والأمواج الهائجة.
وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهاً برتقالياً اليوم، لإخطار السكان باحتمالية هطول الأمطار اليوم بسبب تشكل السحب الركامية، ومن المتوقع أن تهب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية والداخلية حتى الساعة السابعة مساءً، يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، هطلت أمطار خفيفة على بعض مناطق مدينة العين ووسط أبوظبي. وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها مركز العاصفة هطول أمطار غزيرة وأمطار خفيفة في مناطق مختلفة من البلاد.
كما تمت مشاهدة بعض الأودية في بعض مناطق البلاد وهي تفيض بسبب الأمطار.
شاهد مقاطع الفيديو أدناه، كما شاركها مركز العاصفة:
وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن بحر عمان سيشهد رياحاً نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة، كما سيكون البحر مضطرباً حيث سيصل ارتفاع الموج فيه إلى سبعة أقدام أحياناً. سيستمر التحذير حتى الساعة 6 مساءً اليوم ويُنصح بتوخي الحذر لمن يمارسون أنشطة خارجية.
اليوم، يمكن لسكان الإمارات توقع طقس غائم جزئياً إلى غائم، مع احتمال أن يكون مغبراً في بعض الأحيان. كما توجد احتمالية لهطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.
ومن المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، متسببة في تطاير الغبار والرمال، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
ستصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية و42 درجة مئوية في أبوظبي ودبي على التوالي، ولكنها قد تنخفض إلى 25 درجة مئوية في الجبال. ويمكن أن تنخفض الرطوبة إلى 15 في المائة في الجبال، ومن المتوقع أن تصل إلى 80 في المائة في المناطق الساحلية والجزر.
سيكون البحر هادئاً إلى متوسط في الخليج العربي وهائجاً إلى متوسط في بحر عمان.