أمطار غزيرة ورياح قوية بالعين في ذروة الصيف

قال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية: "هذه ظاهرة طبيعية تحدث في هذا الوقت من العام. وعادةً ما تحدث من منتصف يوليو إلى منتصف أغسطس، مع تناوب أيام من الطقس النشط وأيام خفيفة أو معدومة من الأمطار".