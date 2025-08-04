أمطار غزيرة ورياح قوية بالعين في ذروة الصيف

في حين يعاني معظم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من حرارة شهر أغسطس الشديدة حيث وصلت درجات الحرارة إلى 51.8 درجة مئوية في الأول من أغسطس، حصل سكان مدينة العين على فرصة للاستمتاع ببعض الأمطار يوم الأحد.
وبشكل عام، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الدولة خلال ذروة فصل الصيف الحالية والتي تسمى "المرزام" ومن المقرر أن تنتهي في 10 أغسطس/آب المقبل.
أظهرت مقاطع فيديو نشرها مركز الأعاصير عبر الإنترنت مشاهد لهطول أمطار غزيرة على منطقة أم غافة السكنية في مدينة العين بأبوظبي.
ورافق الطقس غير المستقر رياح قوية اجتاحت المنطقة، ما تسبب في تمايل الأشجار وزاد من شدة الظروف الجوية.
أدى مزيج الأمطار الغزيرة والعواصف إلى صعوبة قيادة السائقين. ألقِ نظرة:
وأظهر مقطع فيديو آخر هطول أمطار غزيرة بشكل متواصل على محافظة محضة العمانية المجاورة لمدينة العين.
وقال خبراء لصحيفة "خليج تايمز" إن من المتوقع أن تستمر هذه الظروف الجوية الصيفية غير المستقرة بشكل متقطع.
قال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد الجوية: "هذه ظاهرة طبيعية تحدث في هذا الوقت من العام. وعادةً ما تحدث من منتصف يوليو إلى منتصف أغسطس، مع تناوب أيام من الطقس النشط وأيام خفيفة أو معدومة من الأمطار".
وقال الخبير المخضرم في الأرصاد الجوية إن النشاط الجوي الأخير مرتبط بمجموعة من الأنظمة الجوية، بما في ذلك نظام الضغط المنخفض القادم من الشرق، والهواء المحمل بالرطوبة من بحر العرب، وتحول منطقة التقارب المدارية (ITCZ) شمالاً.