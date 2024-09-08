أمطار غزيرة وبرد في الشارقة وأبوظبي

شهدت بعض مناطق الشارقة وأبوظبي، مساء الأحد، أمطاراً غزيرة وتساقط حبات البرد، في حين ظلت درجات الحرارة في أجزاء أخرى من الإمارات أعلى من 40 درجة مئوية.