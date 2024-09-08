أمطار غزيرة وبرد في الشارقة وأبوظبي
شهدت بعض مناطق الشارقة وأبوظبي، مساء الأحد، أمطاراً غزيرة وتساقط حبات البرد، في حين ظلت درجات الحرارة في أجزاء أخرى من الإمارات أعلى من 40 درجة مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم صافيا بوجه عام، مع سماء غائمة جزئيا أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار في بعض المناطق.
وأفادت إدارة الأرصاد الجوية في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن هطول أمطار غزيرة مع حبات البرد في الشويب في العين، وأمطار غزيرة في شرق المدام في الشارقة.
شاهد هطول الأمطار على منطقة الشويب في العين:
شاهد تساقط البرد والعواصف الرعدية في الشويب:
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر بسبب هطول الأمطار والرياح والغبار في بعض المناطق ليوم الأحد. ويستمر التنبيه من الساعة 1.30 مساءً إلى الساعة 8 مساءً.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تشكل السحب الركامية الممطرة، ونشاط الرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر على بعض المناطق الشرقية.