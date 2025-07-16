أمطار غزيرة وبرد على مناطق بالإمارات اليوم

شهدت بعض مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار طال انتظارها اليوم الأربعاء 16 يوليو، مما خفف من حرارة الصيف المستمرة. وشهد بعض مناطق رأس الخيمة أمطارًا غزيرة مصحوبة ببَرَد خفيف، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هطلت أمطار غزيرة مصحوبة ببَرَد على وادي الخور ووادي العجيلي في رأس الخيمة، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية. كما سُجِّلت أمطار متوسطة على منطقة مناي في رأس الخيمة. كما هطلت أمطار خفيفة على وادي الطوة وشوكة.

وشهدت منطقة وادي الحلو في الشارقة وطريق خورفكان باتجاه شيص هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة بعد ظهر الأربعاء.

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شارك متابعو الأمطار في الإمارات مقاطع فيديو للأمطار وتساقط البرد في مناطق مختلفة من الدولة، مما أثار الأمل في أن تحصل المناطق الأخرى على الأمطار قريبًا.