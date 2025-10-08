أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع بالإمارات

يتعيّن على سكان دولة الإمارات التخطيط لعطلة نهاية الأسبوع وفقًا لحالة الطقس، إذ تشير التوقعات إلى أن البلاد ستشهد أيامًا ماطرة وانخفاضًا في درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع.
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة ستتأثر، بدءًا من يوم الجمعة 10 أكتوبر وحتى الثلاثاء 14 أكتوبر، بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب، ترافقه حالة منخفضة في الطبقات العليا من الجو مصحوبة بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبيًا.
ويُقصد بالمنخفضات الجوية في الطبقات العليا أنها أنظمة ضغط منخفض تزداد شدتها مع الارتفاع، وترتبط عادة بوجود الغيوم وتساقط الأمطار.
من المتوقع أن يتّسم الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء بأمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تشتد على فترات متفرقة.
وستؤثر هذه الأمطار بشكل رئيسي في المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، لكنها قد تمتد لتشمل المناطق الداخلية والغربية أيضًا. وقد تشهد بعض مناطق الإمارات تساقط حبات البَرَد خلال هذه الفترة.
كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، مع زيادة سرعة الرياح التي قد تؤدي إلى إثارة الغبار والرمال في الأجواء.
وستتأثر حالة البحر أيضًا، حيث ستكون الأمواج خفيفة إلى متوسطة، وقد تصبح مضطربة في الخليج العربي وبحر عُمان.