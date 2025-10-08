أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع بالإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة ستتأثر، بدءًا من يوم الجمعة 10 أكتوبر وحتى الثلاثاء 14 أكتوبر، بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب، ترافقه حالة منخفضة في الطبقات العليا من الجو مصحوبة بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبيًا.