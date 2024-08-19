أمطار غزيرة متوقعة في الإمارات حتى 23 أغسطس

من المتوقع أن يكون الطقس اعتباراً من يوم الإثنين 19 أغسطس حتى يوم الجمعة 23 أغسطس غائماً جزئياً إلى غائم في معظم مناطق الدولة، مع فرصة لهطول الأمطار على المناطق الشرقية والجنوبية.

ومن المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة أحياناً، تهب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة، وستعمل الرياح المثيرة للغبار والأتربة على تقليل مدى الرؤية الأفقية، لذا يتعين على المواطنين توخي الحذر خاصة أثناء القيادة.

ويشهد الخليج العربي وبحر عمان أمواجاً معتدلة قد تصبح مضطربة أحياناً.

على مدى الأيام الأربعة الماضية، كان الطقس غائماً جزئياً ومغبراً، مع هطول أمطار متفرقة في بعض أجزاء من الدولة ، ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم خاصة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، وقد تهطل الأمطار على الساحل الشرقي بسبب ظهور السحب المنخفضة.