أمطار غزيرة متوقعة في الإمارات حتى الخميس

يمكن لسكان معظم مناطق الإمارات العربية المتحدة توقع المزيد من الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة اليوم، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية. فقد شهدت مناطق في العين وأبوظبي والفجيرة وخورفكان أمطاراً وبَرَداً ورعداً، كما شهدت بعض المناطق تدفق الوديان حيث صدر تحذير برتقالي للعواصف الرعدية أمس. وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من الفجيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وانتقل مركز العاصفة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لمشاركة مقطع فيديو لنفسه.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، فمن المتوقع أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً نحو المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال هطول الأمطار. وتهب الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، ويكون البحر خفيفاً إلى معتدل في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وستنخفض درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية في بعض أجزاء البلاد. وستصل إلى 46 درجة مئوية في المناطق الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس الممطر حتى يوم الخميس 8 أغسطس، حتى تتأثر دولة الإمارات بامتداد منطقة التقارب المداري (ITCZ) وحركتها نحو الدولة على السطح من الجنوب وأنظمة الضغط العلوي. من الشرق، يصاحبها تدفق للسحب باتجاه البلاد.