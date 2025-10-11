أمطار غزيرة في الفجيرة وسط تحذيرات رسمية

تتعرض أجزاء من إمارة الفجيرة لهطول أمطار غزيرة، وذلك بعد أن أصدر المركز الوطني للأرصاد في الدولة سلسلة من التحذيرات للسكان بشأن حالة الطقس غير المستقرة.
وتحدث هذه الاضطرابات الجوية نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب، تزامناً مع منخفض علوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً.
ودعا المركز الوطني للأرصاد، يوم السبت، السكان إلى اتباع الإرشادات التالية لضمان السلامة:
توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات هطول الأمطار.
الابتعاد عن الأودية والمناطق التي تتجمع فيها مياه الأمطار.
تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة أو المرتفعة أثناء حدوث البرق والرعد.
الحذر من الرياح القوية التي قد تتسبب في تطاير الأجسام وتدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.
وفي الفجيرة، بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول بالفعل، مما أدى إلى تشكّل شلالات صغيرة خلابة تتدفق عبر الجبال، ما أضفى مشهداً طبيعياً ساحراً على الإمارة. وقد توقف بعض السائقين على جانب الطريق للاستمتاع بجمال المنظر الطبيعي.
توقف السكان الذين كانوا يقودون بالقرب من المنطقة الجبلية على جانب الطريق لمشاهدة روعة الطبيعة.
وفي بعض المناطق، هبّت رياح محمّلة بالغبار بالتزامن مع تساقط الأمطار في أجزاء مختلفة من الإمارة.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بدرجتي اللونين البرتقالي والأصفر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم تحسباً للتقلبات الجوية، وتم تحديد المناطق المتأثرة على الخريطة المرفقة.
حتى يوم الثلاثاء، يُتوقع أن يستمر هطول الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، والتي قد تصبح غزيرة على فترات متفرقة.
وستؤثر هذه الأمطار بشكل رئيسي على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، وقد تمتد نحو الداخل وأجزاء من الغرب. كما يُحتمل تساقط حبات البرد في بعض المناطق خلال هذه الفترة.
ومن المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة مع نشاط الرياح التي قد تؤدي إلى إثارة الغبار والرمال.
وستتأثر حالة البحر كذلك، إذ سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يزداد اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.