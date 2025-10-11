أمطار غزيرة في الفجيرة وسط تحذيرات رسمية

وفي الفجيرة، بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول بالفعل، مما أدى إلى تشكّل شلالات صغيرة خلابة تتدفق عبر الجبال، ما أضفى مشهداً طبيعياً ساحراً على الإمارة. وقد توقف بعض السائقين على جانب الطريق للاستمتاع بجمال المنظر الطبيعي.