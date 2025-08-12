أمطار غزيرة في الإمارات: 39 مهمة استمطار في يوليو

نفذت الإمارات 185 عملية استمطار حتى الآن في عام 2025، بما في ذلك 39 مهمة في شهر يوليو وحده، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

في الأسابيع الأخيرة، اجتاحت أمطار متوسطة إلى غزيرة أجزاء من البلاد، مصحوبة بعواصف ترابية وضباب، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في أبوظبي ودبي. وقد جلبت هذه التغيرات المناخية راحة مرحب بها للمقيمين.

تهدف جهود الاستمطار إلى زيادة هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 10 و 25 بالمائة باستخدام تقنيات متقدمة مثل الشعلات الملحية، والمواد النانوية، وبواعث الشحنات الكهربائية.1

في مقابلة حصرية مع "خليج تايمز" يوم الإثنين، قال الدكتور أحمد حبيب، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد: "لدينا حاليًا غطاء سحابي فوق منطقة العين، مع الإبلاغ عن هطول أمطار هناك. ومع ذلك، خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن فرصة تكون السحب الركامية ضعيفة جدًا، ولا توجد فرصة كبيرة لهطول الأمطار بعد يوم الجمعة؛ وحتى احتمالية هطولها يوم الجمعة منخفضة".

وأضاف: "كلما تكونت سحب ركامية، نقوم بعمليات الاستمطار. ومن يناير إلى يوليو، أجرينا 166 رحلة، منها 39 في يوليو وحده، ليصل المجموع إلى 185 حتى الآن هذا العام".

جهود وتكاليف الاستمطار السنوية

تُجري الإمارات سنويًا أكثر من 900 ساعة من مهام الاستمطار، بدعم من استثمارات حكومية كبيرة في البحث والتكنولوجيا. تبلغ تكلفة هذه العمليات حوالي 29,000 درهم (8,000 دولار أمريكي) لكل ساعة طيران.

تتضمن ترسانة الاستمطار في الإمارات 12 طيارًا مدربًا خصيصًا، وأربع طائرات مخصصة، وشبكة من رادارات الطقس والمحطات الآلية.

وقد أدت التحسينات التكنولوجية مثل التنبؤات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والكشف عن الأنماط باستخدام تعلم الآلة، والمراقبة في الوقت الفعلي، إلى تحسين دقة الاستهداف وتوقيت العمليات، مما عزز الفعالية العامة للبرنامج.

كيف تتم مهمة الاستمطار؟

في مقابلة سابقة مع "خليج تايمز"، أوضح الكابتن مارك نيومان، الذي يمتلك أكثر من عشر سنوات من الخبرة في قيادة طائرات الاستمطار التابعة للمركز الوطني للأرصاد، طريقة سير المهمة.

وقال: "يمكن أن تستغرق المهمة النموذجية ما يصل إلى ثلاث ساعات، ونحن نغطي جميع حدود الإمارات. نسافر إلى سحابة مستهدفة يحددها فريق العمليات. نصل إلى هناك وندور حول قاعدة السحب الركامية. وبمجرد أن نرصد تيارًا هوائيًا صاعدًا من تلك السحابة، ندخل في مسار دائري. نطير في نمط دائري تحت تلك السحابة. وهناك، نطلق جزيئات الملح من الشعلات لتعزيز توصيل السحابة.2 بمجرد أن ننتهي من ذلك، نبتعد عن السحابة".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

التأثير: حجم المياه الصالحة للاستخدام

تُقدِّر الأبحاث المنشورة في مجلة "npj Climate and Atmospheric Science" التابعة لمؤسسة "نيتشر ريسيرش" أن مبادرات الاستمطار في الإمارات تُولد ما بين 168 و 838 مليون متر مكعب إضافي من الأمطار سنويًا.

يتراوح حجم المياه الصالحة للاستخدام الناتجة عن أنشطة الاستمطار التي يديرها البرنامج الإماراتي لبحوث علوم الاستمطار (UAEREP) بين 84 و 419 مليون متر مكعب.

وتُشكل هذه المساهمة جزءًا كبيرًا من إجمالي الأمطار السنوية في الإمارات، والذي يبلغ حوالي 6.7 مليار متر مكعب.

ودعمًا لهذه النتائج، تُظهر دراسة على منصة "ريسرش غيت" بعنوان "برنامج الاستمطار في الإمارات: تقييم إحصائي ومادي" زيادةً متوسطةً بنسبة 23 بالمائة في هطول الأمطار السطحية السنوي على المناطق التي تم استمطارها مقارنةً بفترة ما قبل الاستمطار (1981-2002 مقابل 2003-2019).

وتشير الأبحاث إلى أن الاستمطار في الإمارات قد يعزز هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 15 و 25 بالمائة في ظل الظروف المواتية، وهو ما يُعد إسهامًا حيويًا في الأمن المائي بالمنطقة القاحلة.3

مبادرة عالمية

أُطلق البرنامج الإماراتي لبحوث علوم الاستمطار من قبل وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات ويديره المركز الوطني للأرصاد، وهو مبادرة عالمية طموحة تهدف إلى تحفيز بحوث تعزيز الأمطار وتحسين الأمن المائي.

وقد أشارت عالية المزروعي، مديرة البرنامج الإماراتي لبحوث علوم الاستمطار، سابقًا إلى أن "التطورات التكنولوجية والعلمية الرائعة التي حققها البرنامج تواصل اكتساب اعتراف عالمي بسبب إمكاناتها الكبيرة لتطبيقات أوسع في البلدان التي تواجه تحديات مماثلة في ندرة المياه".