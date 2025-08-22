أمطار غزيرة في الإمارات تسببت في انخفاض الرؤية

أصدرت الإدارة أيضًا تحذيرًا للسكان، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هطول الأمطار الغزيرة. وأضافت أن الرياح الهابطة قد تترافق مع عواصف رعدية رعدية، وقد تُقلل من الرؤية الأفقية. ونُصح السكان بالابتعاد عن المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية.