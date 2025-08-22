أمطار غزيرة في الإمارات تسببت في انخفاض الرؤية

شهدت مناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس 21 أغسطس، أمطارا غزيرة، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار يوم الجمعة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات تشق طريقها وسط أمطار غزيرة، حيث انخفضت الرؤية على الطرق الصحراوية إلى ما يقرب من الصفر.
وتركزت الأمطار بشكل رئيسي حول مدينة العين والطرق المحيطة بها.
ووجهت شرطة أبوظبي تحذيراً إلى السائقين، داعية إلى توخي الحذر في ظل حالة الطقس غير المستقرة، وأثناء القيادة على الطرق الزلقة جراء الأمطار.
وفي وقت سابق، حذرت الهيئة السكان من الاقتراب من مناطق الوديان، التي تزداد خطورة بشكل خاص خلال هطول الأمطار الغزيرة.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر في المناطق الجنوبية والشرقية من الدولة.
أصدرت الإدارة أيضًا تحذيرًا للسكان، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هطول الأمطار الغزيرة. وأضافت أن الرياح الهابطة قد تترافق مع عواصف رعدية رعدية، وقد تُقلل من الرؤية الأفقية. ونُصح السكان بالابتعاد عن المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية.