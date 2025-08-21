الإمارات

أمطار غزيرة في أبوظبي ودبي وتحذير برتقالي اللون

أظهرت مقاطع فيديو سيارات تتناثر عبر الطرق المغمورة بالمياه مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة
الصور: Storm_ae على الانستغرام

شهدت أجزاء من الإمارات، بما في ذلك أبوظبي ودبي، أمطارا غزيرة يوم الأربعاء 20 أغسطس/آب، حيث انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارات تتدفق عبر الطرق المغمورة بالمياه.

أصدرت شرطة أبوظبي تحذيرًا لسائقي المركبات في منطقة العين، داعيةً إياهم إلى توخي الحذر على الطريق والالتزام بالسرعات المحددة. كما حذّرت من المخاطرة بالسير في مناطق الأودية، لا سيما خلال هطول الأمطار الغزيرة.

وجهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تذكيراً لمستخدمي الطرق بضرورة الحفاظ على سلامتهم أثناء القيادة واتباع إرشادات السلامة التي تقدمها الهيئة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي. وكما هو موضح في الخريطة أدناه، يغطي التنبيه أجزاءً من أبوظبي ودبي والشارقة وبعض الإمارات الشمالية أيضًا.

يسري هذا التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة مساءً يوم الأربعاء. يُنصح الجمهور بالاستعداد لتقلبات الطقس واتباع تعليمات السلطات المحلية.

نشر متابعو الأمطار على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة التي هطلت بلا هوادة على الطرق الصحراوية.

