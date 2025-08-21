أمطار غزيرة في أبوظبي ودبي وتحذير برتقالي اللون

أصدرت شرطة أبوظبي تحذيرًا لسائقي المركبات في منطقة العين، داعيةً إياهم إلى توخي الحذر على الطريق والالتزام بالسرعات المحددة. كما حذّرت من المخاطرة بالسير في مناطق الأودية، لا سيما خلال هطول الأمطار الغزيرة.