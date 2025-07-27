أمطار غزيرة على مناطق عدة بالإمارات

مع حلول عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات، شهد الطقس يوم الأحد 27 يوليو/تموز تحولاً أيضاً، حيث هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من الدولة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

استمتع عشاق وخبراء الأمطار في الإمارات العربية المتحدة بأوقات رائعة وسط التغيرات الجوية الأخيرة. فاجأت تساقطات البرد والأمطار والرياح القوية السكان، بينما شهدت مناطق أخرى من البلاد عكس ذلك، حيث اقتربت درجات الحرارة العظمى من 50 درجة مئوية.

سجلت درجات الحرارة اليوم في جبل جيس برأس الخيمة أدنى مستوى لها عند 27.2 درجة مئوية، فيما بلغت أقصى درجة حرارة 49.6 درجة مئوية في منطقة مزيرعة (منطقة الظفرة) عند الساعة الثالثة عصراً.