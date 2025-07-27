أمطار غزيرة على مناطق عدة بالإمارات

مع حلول عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات، شهد الطقس يوم الأحد 27 يوليو/تموز تحولاً أيضاً، حيث هطلت أمطار خفيفة على أجزاء من الدولة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.
استمتع عشاق وخبراء الأمطار في الإمارات العربية المتحدة بأوقات رائعة وسط التغيرات الجوية الأخيرة. فاجأت تساقطات البرد والأمطار والرياح القوية السكان، بينما شهدت مناطق أخرى من البلاد عكس ذلك، حيث اقتربت درجات الحرارة العظمى من 50 درجة مئوية.
سجلت درجات الحرارة اليوم في جبل جيس برأس الخيمة أدنى مستوى لها عند 27.2 درجة مئوية، فيما بلغت أقصى درجة حرارة 49.6 درجة مئوية في منطقة مزيرعة (منطقة الظفرة) عند الساعة الثالثة عصراً.
لمن يخططون للراحة من الحر، هطلت اليوم زخات خفيفة من المطر في بعض مناطق الدولة. وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بسقوط أمطار في منطقة شوكة ووادي اصفني في رأس الخيمة.
ونشر مركز العواصف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من هطول الأمطار في هذه المناطق، بينما كانت السماء ملبدة بالغيوم فوق الجبال الرطبة.
كما هطلت أمطار غزيرة على طريقي الخضر والمدام في المنطقة الوسطى بالشارقة. وأظهرت صور من الموقع رياحًا عاتية تقتلع النباتات مع هطول زخات مطرية غزيرة على المنطقة.
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر في هذه الأجزاء من الإمارات العربية المتحدة، محذرة السكان من الظواهر الجوية الخطيرة والحذر في حالة ممارسة أنشطة خارجية.
دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق بسبب الضباب الكثيف خلال ساعات الصباح من اليوم.