أمطار غزيرة على مدن بالإمارات وإصدار تحذير برتقالي

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من الإمارات ، اليوم الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي تراجع فيه مستوى الإعصار "شاكثي" في بحر العرب قبالة سواحل عُمان إلى عاصفة استوائية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية في الدولة الخليجية.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر مع ازدياد هطول الأمطار. في حين أن التنبيه الأصفر يُلزم الجمهور بتوخي الحذر عند الخروج، فإن التنبيه البرتقالي أشد خطورة. لذا، ينبغي على سكان وزوار هذه المناطق توقع طقس خطير، والانتباه جيدًا لتعليمات السلطات.
وأدى عدم استقرار الأحوال الجوية بشكل عام إلى ارتفاع أمواج البحر في مدينة خورفكان الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى بحر العرب.
وفي الفيديو أدناه، يمكن رؤية الصخور على الطرق الساحلية الزلقة بينما تناثرت المياه على الشاطئ.
في هذه الأثناء، شهدت مسافي، الواقعة على بُعدٍ قليلٍ من الساحل الشرقي، أمطارًا غزيرة اليوم. حوّلت الأمطار الغزيرة الطرق إلى جداول، مما جعل القيادة مهمةً صعبةً على السيارات.
وفي مقطع فيديو آخر تم نشره من داخل سيارة، يظهر تأثير الأمطار الغزيرة حيث انخفضت الرؤية بشكل كبير.
في وقت سابق، ذُكر أن نظام الضغط المنخفض في بحر العرب سيتطور إلى إعصار من الفئة الأولى. وحُذِّر سكان عُمان من الآثار المحتملة للعاصفة.
ومع ذلك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد يوم الأحد أن الإعصار تم تخفيض تصنيفه إلى عاصفة استوائية.