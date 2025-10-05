أمطار غزيرة على مدن بالإمارات وإصدار تحذير برتقالي

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من الإمارات ، اليوم الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول، في الوقت الذي تراجع فيه مستوى الإعصار "شاكثي" في بحر العرب قبالة سواحل عُمان إلى عاصفة استوائية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية في الدولة الخليجية.