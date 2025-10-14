أمطار غزيرة على أجزاء من الإمارات تسبب فيضانات

لا تنسَ مظلتك إذا كنت ستخرج اليوم! استمرت الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر في أجزاء من الإمارات العربية المتحدة، حيث أدى نظام الضغط المنخفض فوق البلاد إلى انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في البلاد تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر في معظم أنحاء البلاد حيث تسبب الطقس غير المستقر في غمر الطرق وانخفاض الرؤية.
تُظهر مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تأثير الأمطار الغزيرة على الطرق الصحراوية. تُظهر المقاطع أدناه فيضانات في منطقة الظفرة بأبوظبي. وقد خلّفت الأمطار الغزيرة شلالات صغيرة وجداول تتدفق منها المياه على السيارات.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة.
وفي يوم الأحد، بينما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في بعض أجزاء من الإمارات العربية المتحدة، أظهرت مقاطع فيديو الجمال والحمير وهي تستمتع بالنسيم والمطر في الصحراء.
