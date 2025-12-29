أمطار غزيرة تهطل على مناطق بالإمارات وتحول الطرق الصحراوية إلى أنهار

تخطط للخروج؟ قد ترغب في حمل مظلة! شهد سكان بعض مناطق الإمارات أمطارًا غزيرة اليوم 29 ديسمبر 2025. شوهدت الأمطار بشكل رئيسي في رأس الخيمة والشارقة.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM) في الإمارات في وقت سابق فترة من الأمطار من 25 إلى 29 ديسمبر، بسبب نظام ضغط منخفض فوق البلاد. بينما كانت معظم الأمطار خفيفة، حذر المركز من احتمال هطول أمطار غزيرة في المناطق الشمالية من البلاد.

أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت السيارات وهي تتنقل عبر الطرق المغمورة بالمياه، مع عجلات تتناثر عبر المياه البنية. تحولت المسارات الصحراوية إلى أنهار مع استمرار الأمطار بعد الظهر في رأس الخيمة.

شهدت الشارقة أيضًا هطول أمطار غزيرة يوم الاثنين. أظهر أحد الفيديوهات قطرات المطر المتساقطة بلا توقف على طريق مغطى بالمياه.

غالبًا ما يصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تذكيرات حول ما يجب فعله عند هطول الأمطار الغزيرة في البلاد. تنصح الهيئة بالابتعاد عن الأودية والطرق الجبلية، حيث يمكن أن تكون خطيرة أثناء المطر. كما يُنصح السائقون باليقظة والقيادة بحذر أثناء الطقس غير المستقر.

