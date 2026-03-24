أمطار غزيرة تطال أجزاء من الإمارات مع انخفاض في الرؤية وغرق شوارع

مع تعرض الإمارات لظروف جوية غير مستقرة، تهطل أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد — ومن المتوقع أن يتبع ذلك انخفاض في درجات الحرارة.
شوهدت سماء ملبدة بالغيوم في جميع أنحاء البلاد طوال الصباح، مع تمكن الشمس بالكاد من الظهور من خلال الكآبة.
أصدرت السلطات تذكيرات متكررة، حثت فيها السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة، بما في ذلك القيادة بأمان والابتعاد عن تجمعات المياه.
في حوالي الساعة 2:45 ظهرًا يوم الثلاثاء، ازدادت السماء الكئيبة قتامة مع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء دبي. تسببت الأمطار المفاجئة في انخفاض حاد في الرؤية لفترة قصيرة من الزمن.
ألقِ نظرة على الأمطار الغزيرة:
قالت شرطة دبي، في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن السلطة تعاملت مع 17,494 مكالمة طوارئ وغير طوارئ بين الساعة 6 صباحًا يوم الاثنين والساعة 6 صباحًا يوم الثلاثاء، بسبب الظروف الجوية غير المستقرة.
في الشارقة أيضاً، تحولت السماء الملبدة بالغيوم إلى أمطار غزيرة بسرعة بعد ظهر الثلاثاء — مما أدى إلى غمر الشوارع بالمياه. وشوهدت السيارات وهي تخوض في المياه التي بدأت تتجمع على الطرق.
أعلنت الشارقة عن تمديد الإعفاء من رسوم مواقف السيارات العامة حتى إشعار آخر، وسط الظروف الجوية غير المستقرة. هذا التمديد هو للإعفاء من رسوم مواقف السيارات الذي تم تطبيقه في 23 مارس.
في غضون ذلك، خفضت السلطات في أبوظبي حدود السرعة عبر الطرق الرئيسية في وقت سابق اليوم وحثت سائقي السيارات على توخي الحذر أثناء القيادة.
كما دعت السلطات في الإمارة السكان إلى توخي اليقظة وسط الظروف الجوية غير المستقرة.
وحذروا بشكل خاص من استخدام الهواتف المحمولة أو السلكية في المناطق المفتوحة أثناء العواصف الرعدية، وحثوا الناس على الابتعاد عن مياه الفيضانات والجداول وأي خطوط كهرباء معرضة لمياه الأمطار. كما نصح السكان بعدم رفع أغطية غرف التفتيش، وتجنب الوقوف بالقرب من الأشجار أو أعمدة الإنارة أو الواجهات الزجاجية أو الأبواب المعدنية. وأضافوا أيضاً أنه يجب إبقاء جميع مواقع البناء بعيدة تماماً خلال هذه الفترة.
في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ذكرت وزارة الداخلية السكان بإرشادات السلامة العامة الرئيسية وسط الأحوال الجوية السيئة. ويُحث السكان على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب التنقل أثناء الرياح القوية، وإعطاء الأولوية لسلامتهم فوق كل شيء آخر.
على الطرق، نُصح السائقون بتخفيض سرعتهم، والحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى، والقيادة فقط عند الضرورة، والبقاء هادئين وحذرين طوال رحلتهم.
طُلب من الناس الابتعاد عن الوديان ومجاري السيول، حيث يُحظر السباحة في البحر ويجب تجنب جميع تجمعات المياه الراكدة.