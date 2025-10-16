أمطار غزيرة تضرب العين وتتسبب بسيول تعيق حركة السير

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن في وقت سابق أن الإمارات ستشهد عدة أيام ماطرة بسبب منخفض جوي تشكّل فوق الدولة، ومنذ ذلك الحين تشهد مناطق مختلفة من البلاد أمطاراً متفاوتة الشدة. وفي المناطق الصحراوية والجبلية كانت الأمطار غزيرة بشكل خاص، مما تسبب بتكوّن شلالات صغيرة وتحول الطرق إلى مجاري مياه.