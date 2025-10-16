الإمارات

أمطار غزيرة تضرب العين وتتسبب بسيول تعيق حركة السير

المركز الوطني للأرصاد يصدر تنبيهات برتقالية وصفراء ويدعو السكان للحذر مع استمرار المنخفض الجوي
شهدت مدينة العين والمناطق المجاورة لها، اليوم الخميس، أمطاراً غزيرة، ما أدى إلى غرق الطرقات وانخفاض الرؤية أمام السائقين.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن في وقت سابق أن الإمارات ستشهد عدة أيام ماطرة بسبب منخفض جوي تشكّل فوق الدولة، ومنذ ذلك الحين تشهد مناطق مختلفة من البلاد أمطاراً متفاوتة الشدة. وفي المناطق الصحراوية والجبلية كانت الأمطار غزيرة بشكل خاص، مما تسبب بتكوّن شلالات صغيرة وتحول الطرق إلى مجاري مياه.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد يوم الخميس تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر في المناطق الشرقية من الدولة مع استمرار هطول الأمطار، محذّراً السكان والزوار من ضرورة توخّي الحذر واتباع تعليمات الجهات الرسمية.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مدى قسوة الحالة الجوية في مدينة العين، حيث ظهرت السيارات وهي تسير بصعوبة وسط الطرق المبتلة، ومسّاحات الزجاج تعمل باستمرار بسبب كثافة الأمطار.

