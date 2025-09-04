أمطار غزيرة تضرب أجزاء من دبي؛ وحث السائقين على القيادة بحذر

شهدت دبي أمطارًا غزيرة يوم الخميس 4 سبتمبر في بعض المناطق، مع تغير في أحوال الطقس في الإمارات. ويمكن للسكان توقع بعض الراحة من ارتفاع درجات الحرارة، مع توقعات بهطول أمطار حتى يوم الجمعة.