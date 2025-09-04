أمطار غزيرة تضرب أجزاء من دبي؛ وحث السائقين على القيادة بحذر

شهدت دبي أمطارًا غزيرة يوم الخميس 4 سبتمبر في بعض المناطق، مع تغير في أحوال الطقس في الإمارات. ويمكن للسكان توقع بعض الراحة من ارتفاع درجات الحرارة، مع توقعات بهطول أمطار حتى يوم الجمعة.
نشر مركز عواصف على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسماء غائمة مصحوبة بأمطار غزيرة قرب مطار آل مكتوم يوم الخميس. وأظهرت المقاطع مركبات تتحرك خلال هطول أمطار غزيرة على شارع الإمارات قرب المطار. شاهدوا:
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات تنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر، محذّرًا السكان من سوء الأحوال الجوية. وحثّ المركز السكان على توخي الحذر عند الخروج من المنزل من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساءً يوم الخميس.
حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل سابقًا من احتمال تشكّل سحب حملية مصحوبة بهطول أمطار. كما أشار إلى رياح نشطة إلى قوية أحيانًا، تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، مصحوبة بسحب مثيرة للغبار والرمال، مما قد يُقلل من مدى الرؤية الأفقية فوق بعض المناطق الشرقية والجنوبية.
وحثّوا السائقين على تجنب القيادة إلا للضرورة القصوى. كما طُلب منهم أثناء القيادة، عند الضرورة، توخي الحذر واليقظة لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.
نصح المركز الوطني للأرصاد الجوية بتشغيل المصابيح الأمامية المنخفضة عند انخفاض الرؤية. كما حثّ الجمهور على متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على آخر مستجدات الطقس وتجنب نشر الشائعات.
ضربت أمطار غزيرة مصحوبة ببَرَد وبرق ورعد أجزاءً من دبي يوم الأربعاء 3 سبتمبر. وأظهرت لقطات نشرها مركز العواصف أمطارًا غزيرة في منطقة مرغم بدبي.
تتأثر الدولة حاليًا بامتداد منخفضات جوية سطحية وعلوية من الجنوب، بالتزامن مع تقدم منطقة التقارب المداري (ITCZ) شمالًا باتجاه الإمارات. ويؤدي ذلك إلى تدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه الدولة، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.