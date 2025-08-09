الإمارات

أمطار على مناطق بالإمارات تخفف من لهيب الصيف

كانت إدارة الأرصاد الجوية قد توقعت في وقت سابق هطول أمطار في أجزاء معينة من البلاد
لقطة شاشة: مركز X/Storm

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، جلبت زخات المطر في بعض أجزاء من البلاد راحة ترحيبية للسكان.

أظهرت مقاطع فيديو نشرها مركز العواصف اليوم السبت (9 أغسطس) المشهد في الفجيرة ومناطق أخرى من الساحل الشرقي، حيث هطلت الأمطار بغزارة على الطرق، وحجبت قطرات المطر الرؤية من خلال زجاج السيارات الأمامي. وتلألأت الأرصفة والحصى المتناثرة تحت المطر المتساقط بجانب السيارات المتوقفة، في تناقض منعش مع حرارة الجو الجافة المعتادة.

وكانت السماء ملبدة بالغيوم، تُلقي بظلال رمادية كئيبة على طول الطريق. وبينما بدت الظروف كئيبة، شكّل الهواء البارد والشوارع المبللة تناقضًا صارخًا مع حرارة البلاد السائدة.

شاهد الفيديو أدناه كما شاركه مركز العاصفة:

كان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد توقع سابقًا هطول أمطار في بعض مناطق البلاد. ومع ذلك، حذّر أيضًا من احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في بعض المناطق، مذكّرًا بأنه على الرغم من هطول الأمطار، لا تزال حرارة الصيف مستمرة.

بشكل عام، ستكون الأجواء معتدلة إلى غائمة جزئيًا. وستتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة، وقد تنشط أحيانًا خلال النهار. وستكون هبات الرياح خفيفة، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومترًا في الساعة، وقد تشتد لتصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة، مما يُثير الغبار.

أمطار الصيف في الإمارات

ورغم أن هطول الأمطار في الصيف قد يبدو مفاجئا لبعض الأشخاص، فإن خبراء الأرصاد الجوية يقولون إنه ليس أمرا غير شائع تماما في الإمارات العربية المتحدة.

ولكن على الرغم من أن الأمطار العرضية خلال الموسم تجلب بعض الراحة، إلا أن السكان ما زالوا بحاجة إلى توخي الحذر واتخاذ احتياطات جدية لإعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم.

الصيف في الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد صيف مزعج، بل قد يكون خطيرًا أيضًا. فالتعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وخاصةً للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

