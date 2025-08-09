أمطار على مناطق بالإمارات تخفف من لهيب الصيف

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، جلبت زخات المطر في بعض أجزاء من البلاد راحة ترحيبية للسكان.

أظهرت مقاطع فيديو نشرها مركز العواصف اليوم السبت (9 أغسطس) المشهد في الفجيرة ومناطق أخرى من الساحل الشرقي، حيث هطلت الأمطار بغزارة على الطرق، وحجبت قطرات المطر الرؤية من خلال زجاج السيارات الأمامي. وتلألأت الأرصفة والحصى المتناثرة تحت المطر المتساقط بجانب السيارات المتوقفة، في تناقض منعش مع حرارة الجو الجافة المعتادة.

وكانت السماء ملبدة بالغيوم، تُلقي بظلال رمادية كئيبة على طول الطريق. وبينما بدت الظروف كئيبة، شكّل الهواء البارد والشوارع المبللة تناقضًا صارخًا مع حرارة البلاد السائدة.