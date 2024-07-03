أمطار صيفية تشهدها الإمارات قريباً

قال الدكتور "أحمد حبيب" من المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، في مقابلة حديثة مع صحيفة الخليج تايمز: "تتوقع دولة الإمارات هطول الأمطار في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يكون هطول الأمطار أمراً عادياً خلال أشهر الصيف ويستمر عادةً حتى 23 سبتمبر. أما الجزء الشرقي من البلاد فسيشهد تشكل السحب الركامية، ولا توجد توقعات فورية لهطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة."