أمطار صيفية تشهدها الإمارات قريباً
من المرجح أن تشهد دولة الإمارات أمطاراً صيفية متفرقة في الأسابيع المقبلة والتي ستستمر حتى نهاية الصيف في سبتمبر، مع إمكانية توقع هطول الأمطار نهاية هذا الأسبوع.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية أنه في حين أن البلاد تمر حالياً بمرحلة هدوء، فإن هطول الأمطار في الصيف ليس أمراً نادراً، حيث تواجه الإمارات ضغطاً موسمياً منخفضاً من الهند.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في شمال شرق الهند مؤخراً في حدوث فيضانات غزيرة وتأثر أكثر من مليون شخص بالفيضانات في الدول الواقعة في جنوب آسيا.
وانهارت المنازل في مدينة صنعاء في اليمن بسبب الأمطار الغزيرة واجتياح الفيضانات والعواصف البلاد لعدة أشهر.
وفيما يلي نظرة على كل ما تحتاج معرفته حول الأمطار الصيفية لفهم كيف ومتى ستؤثر على دولة الإمارات العربية المتحدة.
متى تتوقع دولة الإمارات موجة الأمطار القادمة هذا الصيف؟
قال الدكتور "أحمد حبيب" من المركز الوطني للأرصاد الجوية (NCM)، في مقابلة حديثة مع صحيفة الخليج تايمز: "تتوقع دولة الإمارات هطول الأمطار في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يكون هطول الأمطار أمراً عادياً خلال أشهر الصيف ويستمر عادةً حتى 23 سبتمبر. أما الجزء الشرقي من البلاد فسيشهد تشكل السحب الركامية، ولا توجد توقعات فورية لهطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة."
ما هي العوامل المؤثرة على أنماط الطقس وهطول الأمطار في البلاد خاصة في شهر يوليو؟
أشار "حبيب" إلى أن شهر يوليو هو شهر صيفي مع ارتفاع درجات الحرارة بسبب انتشار المنخفضات الحرارية، خاصة من نظام الضغط المنخفض الموسمي الهندي.
وتشهد الجبال الشرقية والجنوبية تشكل السحب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى هطول أمطار بعد الظهر في بعض المناطق الداخلية.
يوضح نمط الطقس الحالي أن امتداد الرياح الموسمية الهندية نحو منطقتنا يجلب الرياح الشرقية. وبينما تحمل هذه الرياح الرطوبة من الجزء الشرقي لبحر الإمارات، يتكثف بخار الماء ويتحول إلى سائل. ويرتفع هذا الهواء الرطب إلى مستويات أعلى خاصة في فترة ما بعد الظهر.
في الصيف هناك احتمال لتأثير الرياح الموسمية (الهندية) على منطقتنا. وأضاف "حبيب" أن الهند واليمن تشهدان حالياً الرياح الموسمية.
متى كان آخر هطول للأمطار هذا الصيف؟
شهدت البلاد في الأسبوع الثالث من شهر يونيو/حزيران، هطول أمطار متقطعة تراوحت ما بين الخفيفة إلى الغزيرة، تزامنا مع بداية فصل الصيف رسمياً.
في 29 يونيو، شهدت مناطق مثل المسيلي وشوكة في رأس الخيمة هطول أمطار مصحوبة بتساقط البرد في فيلي بالشارقة. ومنذ ذلك الحين ظل الطقس جافاً نسبياً.
وفي وقت سابق في 24 يونيو، شهدت منطقتي الملاقط وخطم الشكلة في العين هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
وفي اليوم السابق 23 يونيو، شهدت منطقة خطم الشكلة أمطاراً غزيرة وتساقط حبات البرد، بينما شهدت منطقة مليحة في الشارقة أمطاراً خفيفة إلى متوسطة. وعلى طول طريق خورفكان الجديد باتجاه الذيد تراوحت هطول الأمطار بين معتدلة إلى غزيرة.
في 22 يونيو، تلقت منطقة البحائص في الشارقة أيضاً زخات خفيفة.
ما هي أعلى كمية أمطار سجلت في الإمارات خلال شهر يوليو ومتى حدثت؟
بلغت أعلى كمية أمطار تم تسجيلها خلال شهر يوليو 234.9 ملم على ميناء الفجيرة في عام 2022. وأظهر شهر يوليو 2023 أعلى وتيرة للضباب مع 11 مناسبة ضباب وخمسة أيام ضبابية.
والجدير بالذكر أنه خلال أشهر الصيف، تواصل البلاد جهودها لتحفيز هطول الأمطار. وأكدت التقارير السابقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تتعرض لأمطار متقطعة على مدار العام إذا استهدفت عمليات التلقيح السحب المناسبة وتسببت في هطول الأمطار بشكل فعال.
ومن خلال إطلاق مشاعل الملح في السحب، كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 15-25% في احتمال هطول الأمطار في البلاد.