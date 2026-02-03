أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد سكان دولة الإمارات أمطاراً خفيفة يوم الأربعاء (4 فبراير). وأشار المركز إلى أنه في حين توجد احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، يمكن للسكان أيضاً توقع ارتفاع في درجات الحرارة.
سيكون الطقس أكثر دفئاً قليلاً يوم الأربعاء، حيث تصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 31 درجة مئوية، بينما تشهد دبي درجات حرارة عظمى تصل إلى 30 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تسجل أبوظبي درجات حرارة صغرى تصل إلى 16 درجة مئوية، بينما تنخفض في دبي إلى 19 درجة مئوية.
ستكون الأحوال الجوية بشكل عام صحوة إلى غائمة جزئياً، وتزداد السحب أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية. وسيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية.
من المتوقع هبوب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية وتنشط أحياناً فوق البحر ليلاً. وستكون الهبات لطيفة بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تنشط لتصل إلى 35 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب أحياناً ليلاً في الخليج العربي، بينما يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.