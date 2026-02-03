أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة في الإمارات غداً

سيكون الطقس أكثر دفئاً قليلاً يوم الأربعاء، حيث تصل درجات الحرارة في أبوظبي إلى 31 درجة مئوية، بينما تشهد دبي درجات حرارة عظمى تصل إلى 30 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تسجل أبوظبي درجات حرارة صغرى تصل إلى 16 درجة مئوية، بينما تنخفض في دبي إلى 19 درجة مئوية.