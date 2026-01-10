أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة غداً الأحد في الإمارات

كما يُتوقع ظهور سحب منخفضة تغطي تلك المناطق، في حين تظل سماء الدولة بوجه عام صحوة إلى غائمة جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة؛ حيث من المتوقع أن تبلغ العظمى 25 درجة مئوية في العاصمة أبوظبي وفي دبي.