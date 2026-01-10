أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة غداً الأحد في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن تشهد بعض المناطق الشرقية والشمالية في دولة الإمارات تساقط أمطار خفيفة خلال نهار يوم الأحد 11 يناير 2026.
كما يُتوقع ظهور سحب منخفضة تغطي تلك المناطق، في حين تظل سماء الدولة بوجه عام صحوة إلى غائمة جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة؛ حيث من المتوقع أن تبلغ العظمى 25 درجة مئوية في العاصمة أبوظبي وفي دبي.
وتصبح الأجواء رطبة ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى شمالية غربية وتنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 وتصل إلى 35 كم/ساعة.
أما حالة البحر، فسيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً في بحر عمان.