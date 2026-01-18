أمطار خفيفة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالإمارات غداً

ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً بحسب دائرة الأرصاد الجوية، التي ذكرت أن دبي والشارقة ستسجلان درجة حرارة عظمى تبلغ 24 درجة مئوية، بينما ستصل في أبوظبي إلى 25 درجة مئوية. كما ستشهد العاصمة درجة حرارة صغرى تصل إلى 15 درجة مئوية، في حين ستسجل دبي والشارقة درجات حرارة دنيا تبلغ 16 و13 درجة مئوية على التوالي.