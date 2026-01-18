أمطار خفيفة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالإمارات غداً

من المتوقع أن يشهد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة تساقط أمطار خفيفة يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026، وذلك وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
ستكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية. وستهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في اتجاهات جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبسرعات تتراوح ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل أحياناً إلى 35 كم/ساعة.
ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً بحسب دائرة الأرصاد الجوية، التي ذكرت أن دبي والشارقة ستسجلان درجة حرارة عظمى تبلغ 24 درجة مئوية، بينما ستصل في أبوظبي إلى 25 درجة مئوية. كما ستشهد العاصمة درجة حرارة صغرى تصل إلى 15 درجة مئوية، في حين ستسجل دبي والشارقة درجات حرارة دنيا تبلغ 16 و13 درجة مئوية على التوالي.
سيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.