الإمارات

أمطار خفيفة مرتقبة على الإمارات يوم الأحد

المركز الوطني للأرصاد يتوقع طقساً غائماً جزئياً ورياحاً معتدلة السرعة مع استقرار حالة البحر.
صورة كي تي: شهاب

صورة كي تي: شهاب

طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

من المتوقع أن يشهد سكان دولة الإمارات هطول أمطار خفيفة يوم الأحد 8 مارس وفقاً للمركز الوطني للأرصاد حيث أشار المركز إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر

وستصل درجات الحرارة العظمى في دبي إلى 29 درجة مئوية بينما تسجل أبوظبي 28 درجة مئوية.

ومن المتوقع هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم في الساعة وقد تصل إلى 40 كم في الساعة كما سيكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com