أمطار خفيفة مرتقبة على الإمارات يوم الأحد

من المتوقع أن يشهد سكان دولة الإمارات هطول أمطار خفيفة يوم الأحد 8 مارس وفقاً للمركز الوطني للأرصاد حيث أشار المركز إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر
وستصل درجات الحرارة العظمى في دبي إلى 29 درجة مئوية بينما تسجل أبوظبي 28 درجة مئوية.
ومن المتوقع هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم في الساعة وقد تصل إلى 40 كم في الساعة كما سيكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.