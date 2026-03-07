أمطار خفيفة مرتقبة على الإمارات يوم الأحد

ومن المتوقع هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم في الساعة وقد تصل إلى 40 كم في الساعة كما سيكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً في بحر عمان.