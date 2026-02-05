أمطار خفيفة مرتقبة صباح الجمعة وانخفاض بدرجات الحرارة في الإمارات

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 8 درجات مئوية في منطقة "ركنة" بمدينة العين، بينما ترتفع لتصل إلى 30 درجة مئوية في مناطق مثل الرويس. وفي الوقت نفسه، ستشهد مدن دبي وأبوظبي والشارقة درجات حرارة صغرى تبلغ 16 و15 و14 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى 26 و27 و26 درجة مئوية على التوالي.