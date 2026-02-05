أمطار خفيفة مرتقبة صباح الجمعة وانخفاض بدرجات الحرارة في الإمارات

من المتوقع أن يشهد السكان سقوط أمطار خفيفة صباح يوم الجمعة 6 فبراير، وذلك وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد. ستكون الأحوال الجوية صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب المنخفضة فوق بعض المناطق الشرقية.
ستصبح الأجواء رطبة ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
يُتوقع هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/ساعة، وقد تصل إلى 30 كم/ساعة. وسيكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 8 درجات مئوية في منطقة "ركنة" بمدينة العين، بينما ترتفع لتصل إلى 30 درجة مئوية في مناطق مثل الرويس. وفي الوقت نفسه، ستشهد مدن دبي وأبوظبي والشارقة درجات حرارة صغرى تبلغ 16 و15 و14 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة العظمى 26 و27 و26 درجة مئوية على التوالي.