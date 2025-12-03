أمطار خفيفة محتملة وانخفاض في درجات الحرارة في الإمارات

استيقظت الإمارات صباح الأربعاء على أجواء باردة، حيث سُجلت أدنى درجة حرارة عند 9 درجات مئوية في ركنة (العين) عند الساعة 07:00، مواصلةً نمط الليالي الباردة بشكل ملحوظ. خلال الأيام القليلة الماضية، انخفضت درجات الحرارة في عدة مناطق داخلية إلى ما دون 8 درجات مئوية، مما يشير إلى أن فصل الشتاء قد حل فعلاً في الإمارات.