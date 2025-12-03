أمطار خفيفة محتملة وانخفاض في درجات الحرارة في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات طقسًا غائمًا جزئيًا إلى غائم يوم الخميس. وقد تتشكل سحب منخفضة فوق الجزر والمناطق الغربية. ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة، خاصة خلال الليل وفي صباح يوم الجمعة.
ستزداد الرطوبة خلال الليل وفي وقت مبكر من يوم الجمعة في بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تهب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 10-20 كم/ساعة، وقد تصل أحيانًا إلى 30 كم/ساعة.
من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في دبي إلى 30 درجة مئوية كحد أقصى و22 درجة مئوية كحد أدنى يوم الخميس. ستتراوح نسبة الرطوبة بين 35 في المئة و85 في المئة. وستكون أبوظبي أبرد قليلاً، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية والصغرى إلى 20 درجة مئوية. وستتراوح نسبة الرطوبة هناك أيضاً بين 35 في المئة و85 في المئة.
استيقظت الإمارات صباح الأربعاء على أجواء باردة، حيث سُجلت أدنى درجة حرارة عند 9 درجات مئوية في ركنة (العين) عند الساعة 07:00، مواصلةً نمط الليالي الباردة بشكل ملحوظ. خلال الأيام القليلة الماضية، انخفضت درجات الحرارة في عدة مناطق داخلية إلى ما دون 8 درجات مئوية، مما يشير إلى أن فصل الشتاء قد حل فعلاً في الإمارات.
يستمتع السكان بالتغيير المنعش، حيث يخرجون في نزهات صباحية مبكرة، ورحلات تخييم في عطلة نهاية الأسبوع، وأنشطة خارجية أخرى. ومع انخفاض درجات الحرارة واستقرار فصل الشتاء، يستمتع الناس بسعادة بالأجواء الباردة.