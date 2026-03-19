أمطار خفيفة متوقعة وحرارة منخفضة 22 مئوية بدبي

من المتوقع أن تكون السماء فوق الإمارات غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يوم الخميس، 19 مارس 2026، وفقًا للتوقعات اليومية للمركز الوطني للأرصاد الجوية في البلاد'.
هناك احتمال لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، بينما ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة وقد تنشط أحيانًا.
ستتراوح درجات الحرارة في جميع أنحاء الإمارات بين 20 درجة مئوية و 35 درجة مئوية، مع انخفاض إلى 22 و 23 في دبي وأبوظبي على التوالي.
سيكون البحر معتدلاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. ستتراوح مستويات الرطوبة القصوى بين 55 و 75 بالمائة في المناطق الداخلية، و 60 و 80 بالمائة في المناطق الساحلية وجزر الإمارات.
تتأثر البلاد حاليًا بنظام ضغط جوي منخفض سطحي، مصحوبًا بامتداد لنظام ضغط جوي منخفض علوي ضعيف