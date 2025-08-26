أمطار خفيفة متوقعة وحرارة تصل إلى 43 درجة بأبوظبي

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة. وسيشهد الخليج العربي أمواجًا خفيفة، مع أول مد عند الساعة 15:32، والثاني عند الساعة 3:13 مساءً. وسيحدث أول جزر عند الساعة 9:01 صباحًا، والثاني عند الساعة 9:02 مساءً. وفي بحر عُمان، ستكون الأجواء خفيفة أيضًا، مع أول مد عند الساعة 11:33 صباحًا، وأول جزر عند الساعة 5:54 مساءً، وثاني جزر عند الساعة 5:44 صباحًا.