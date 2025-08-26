أمطار خفيفة متوقعة وحرارة تصل إلى 43 درجة بأبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء (26 أغسطس) صحواً إلى غائم جزئياً، يتحول إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة في الصباح.
من المتوقع أن يكون الطقس رطبًا ليلًا وحتى صباح الأربعاء في بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال النهار.
وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة. وسيشهد الخليج العربي أمواجًا خفيفة، مع أول مد عند الساعة 15:32، والثاني عند الساعة 3:13 مساءً. وسيحدث أول جزر عند الساعة 9:01 صباحًا، والثاني عند الساعة 9:02 مساءً. وفي بحر عُمان، ستكون الأجواء خفيفة أيضًا، مع أول مد عند الساعة 11:33 صباحًا، وأول جزر عند الساعة 5:54 مساءً، وثاني جزر عند الساعة 5:44 صباحًا.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 43 درجة مئوية في أبوظبي و40 درجة مئوية في دبي. وسُجِّلت أعلى درجة حرارة على مستوى الدولة يوم الاثنين في منطقة الجزيرة (الظفرة) عند الساعة 3:45 مساءً، حيث بلغت 48.3 درجة مئوية.
مع طلوع نجم سهيل في سماء الإمارات العربية المتحدة في 24 أغسطس، يُشير ذلك إلى بداية فصل الخريف البارد في شبه الجزيرة العربية. يُعرف سهيل بـ"نجم اليمن"، وله مكانة مرموقة في التراث العربي. يقول المثل العربي: "إذا طلع سهيل، برّد الليل".
يوم 10 أغسطس كان بمثابة نهاية فترة المرزم في الإمارات العربية المتحدة، هي مرحلة موسمية تتميز بالرياح الحارة والجافة والحرارة الشديدة، وعادة ما يُنظر إلى هذا التاريخ على أنه علامة على أن أسوأ ما في الصيف قد ينتهي قريبًا.