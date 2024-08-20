أمطار خفيفة متوقعة واستمرارالأجواء المغبرة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشرقية للدولة، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس، هطول أمطار خفيفة، بسبب ظهور السحب المنخفضة في تلك المناطق، وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد توقعت أن تتعرض بعض مناطق الدولة لفترات من الأمطار خلال الأيام المقبلة.
ومع توقعات بهطول الأمطار اليوم الثلاثاء على الساحل الشرقي ، فالتوقعات أيضاً تشير إلى يوم غائم جزئياً. وفقاً للأرصاد الجوية، وقد يصبح الطقس اليوم غائماً في بعض الأحيان على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.
وكانت قد هطلت يوم أمس الاثنين، أمطار خفيفة متفرقة على المناطق الشرقية من الدولة، وشملت بعض الطرق في إمارة الفجيرة.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم إلى 47 درجة مئوية في المناطق الداخلية، لكنها قد تنخفض إلى 26 درجة مئوية في الجبال.
ومن المتوقع أن تهب على الدولة رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج يتحول إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.