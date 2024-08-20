أمطار خفيفة متوقعة واستمرارالأجواء المغبرة

وكانت قد هطلت يوم أمس الاثنين، أمطار خفيفة متفرقة على المناطق الشرقية من الدولة، وشملت بعض الطرق في إمارة الفجيرة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم إلى 47 درجة مئوية في المناطق الداخلية، لكنها قد تنخفض إلى 26 درجة مئوية في الجبال.

ومن المتوقع أن تهب على الدولة رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.

ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج يتحول إلى مضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.