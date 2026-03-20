أمطار خفيفة متوقعة وأجواء غائمة جزئياً بالإمارات اليوم

من المتوقع أن تكون السماء فوق الإمارات غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً يوم الجمعة 20 مارس 2026، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية في البلاد.
هناك احتمال لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، بينما ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة وقد تنشط أحياناً.
ستتجه درجات الحرارة في جميع أنحاء الإمارات إلى الارتفاع، لتتراوح بين 13 درجة مئوية و 36 درجة مئوية، مع درجة حرارة دنيا 23 درجة مئوية ودرجة حرارة قصوى 32 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط وقد يصبح مضطرباً أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.
تتأثر البلاد حالياً بنظام ضغط جوي منخفض سطحي، مصحوباً بامتداد لنظام ضغط جوي منخفض علوي ضعيف.
أضاءت سماء الإمارات ليلاً بأمطار غزيرة
