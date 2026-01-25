أمطار خفيفة بدبي وأبوظبي وسط موجة برد في الإمارات

بينما تمر الإمارات بموجة الشتاء الباردة، يستمتع السكان بالأمطار في أجزاء مختلفة من البلاد. وكان خبير من المركز الوطني للأرصاد الجوية في البلاد قد توقع في وقت سابق أن تهطل أمطار خفيفة في بعض المناطق حوالي 25 يناير.
بعد الأحد، يمكن أن تتقلب درجات الحرارة مع فترات برد عرضية وفترات دافئة معتدلة طوال موسم الشتاء، حسبما صرح الدكتور محمد العبري، مدير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد، لصحيفة الخليج تايمز في مقابلة سابقة.
شارك مركز العاصفة، وهو حساب للطقس في الإمارات، مقاطع فيديو لهطول الأمطار في دبي:
ألقِ نظرة على الأمطار في أبوظبي:
تشهد البلاد طقسًا شديد البرودة، حيث سجلت أدنى درجة حرارة لهذا الموسم الشتوي، 0.2 درجة مئوية، في جبل جيس برأس الخيمة في 22 يناير.
موجة البرد ليست حدثًا محليًا، بل هي جزء من ظاهرة عالمية تجتاح الولايات المتحدة وفلسطين والصين والمملكة العربية السعودية وباكستان والعديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم.
البرد هو نتيجة لظاهرتين جويتين — وهما، النينيو واللانينيا.
النينيو: تصبح مياه المحيط الهادئ الوسطى والشرقية أكثر دفئًا من المعتاد، مما يجلب المزيد من الأمطار إلى الأمريكتين ولكنه يسبب الجفاف في آسيا وأستراليا
اللانينيا: تصبح مياه المحيط الهادئ الوسطى والشرقية أكثر برودة من المعتاد، مما يسبب غالبًا ظروفًا جافة في الأمريكتين وأمطارًا غزيرة في آسيا وأستراليا.
يمكن أن تزيد ظاهرة اللانينيا من احتمالية حدوث موجات هواء بارد في مناطق معينة، بما في ذلك أجزاء من نصف الكرة الشمالي مثل الإمارات.