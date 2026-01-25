أمطار خفيفة بدبي وأبوظبي وسط موجة برد في الإمارات

بينما تمر الإمارات بموجة الشتاء الباردة، يستمتع السكان بالأمطار في أجزاء مختلفة من البلاد. وكان خبير من المركز الوطني للأرصاد الجوية في البلاد قد توقع في وقت سابق أن تهطل أمطار خفيفة في بعض المناطق حوالي 25 يناير.