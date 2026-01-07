أمطار الفجيرة ورأس الخيمة ترسم لوحة شتوية خلابة

هطلت الأمطار على إمارة الفجيرة يوم الأربعاء 7 يناير 2026، حيث تراوحت درجات الحرارة في الإمارة الشمالية بين 17 و24 درجة مئوية.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن مناطق "البثنة"، و"سكمكم"، و"الرميلة"، و"السودة"، وجميعها تقع في الفجيرة، شهدت أمطاراً تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة. أما في رأس الخيمة، فقد شهدت منطقة "الحويلات" زخات غزيرة، في وقت توقعت فيه تنبؤات الطقس أن تنخفض درجة الحرارة في الإمارة إلى 13 درجة مئوية يوم الأربعاء.
وأظهر مقطع فيديو شاركه "مركز العاصفة" مركبات تسير على طرق زلقة بسبب المطر، بينما غطت مياه الأمطار الشوارع مع استخدام مساحات الزجاج الأمامي.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الإماراتية انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف فقط خلال الأيام القادمة، لكن من المرجح أن يشعر السكان ببرودة أكبر مع هبوب رياح نشطة في جميع أنحاء الدولة. وبينما سجلت بعض المناطق بالفعل درجات حرارة منخفضة تقترب من الصفر المئوي، إلا أن درجات الحرارة العامة خلال النهار ستظل مستقرة إلى حد كبير، مع توقع انخفاض طفيف فقط.
أصدر المركز يوم الأربعاء تنبيهاً باللون "البرتقالي" بسبب تشكل سحب ركامية في الفجيرة استمر حتى الساعة 7 مساءً.
كما أظهر فيديو آخر شاركه "مركز العاصفة" غيوماً كثيفة تتشكل فوق منطقة "الحويلات" برأس الخيمة وسط هطول أمطار غزيرة.