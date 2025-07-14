أمطار الصيف تُنعش خورفكان: عمال الطرق يجدون الراحة والبهجة تحت قطرات الخير

مع وصول فصل الصيف إلى ذروته في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلبت زخات المطر في بعض أجزاء من البلاد راحة ترحيبية للسكان.

وفي مقطع فيديو نشره مركز العواصف يوم الاثنين (14 يوليو)، شوهدت الأمطار وهي تتساقط على طول طرق خورفكان، مع رقص القطرات على الأرصفة.

تجمع عمال الطرق، الذين حاصرتهم الأمطار الغزيرة غير المتوقعة، بسرعة تحت ملجأ مؤقت. ولكنهم لم ينزعجوا، بل كانوا يستمتعون باللحظة، يضحكون ويستمتعون بالراحة التي كانوا بأمسّ الحاجة إليها من حرارة الصيف الشديدة.

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شاهد مقاطع الفيديو أدناه كما تمت مشاركتها بواسطة Storm Center: