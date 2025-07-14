أمطار الصيف تُنعش خورفكان: عمال الطرق يجدون الراحة والبهجة تحت قطرات الخير

مع وصول فصل الصيف إلى ذروته في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلبت زخات المطر في بعض أجزاء من البلاد راحة ترحيبية للسكان.
وفي مقطع فيديو نشره مركز العواصف يوم الاثنين (14 يوليو)، شوهدت الأمطار وهي تتساقط على طول طرق خورفكان، مع رقص القطرات على الأرصفة.
تجمع عمال الطرق، الذين حاصرتهم الأمطار الغزيرة غير المتوقعة، بسرعة تحت ملجأ مؤقت. ولكنهم لم ينزعجوا، بل كانوا يستمتعون باللحظة، يضحكون ويستمتعون بالراحة التي كانوا بأمسّ الحاجة إليها من حرارة الصيف الشديدة.
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شاهد مقاطع الفيديو أدناه كما تمت مشاركتها بواسطة Storm Center:
بينما قد يبدو هطول الأمطار الصيفية مفاجئًا للبعض، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية يؤكدون أنه ليس نادرًا في الإمارات العربية المتحدة. ففي 28 يونيو، سجّلت أجزاء من مدينة العين، بما في ذلك خطم الشكلة وملاقيط، أمطارًا غزيرة. وفي ذلك اليوم أيضًا، شهدت البلاد أول تساقط لبرد الصيف.
في الثامن من يونيو/حزيران من العام الماضي، هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من رأس الخيمة والشارقة. وتعرض طريق الوطن - المؤدي إلى حتا - لعواصف رعدية وبرد.
وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية، فإن تساقط البَرَد خلال الصيف ليس نادراً. يحدث عندما تكون درجات حرارة السطح دافئة، ولكن الغلاف الجوي العلوي لا يزال بارداً بما يكفي لدعم الجليد.
ولكن على الرغم من أن الأمطار العرضية خلال الموسم تجلب بعض الراحة، إلا أن السكان ما زالوا بحاجة إلى توخي الحذر واتخاذ احتياطات جدية لإعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم.
الصيف في الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد صيف مزعج، بل قد يكون خطيرًا أيضًا. فالتعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وخاصةً للفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.
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