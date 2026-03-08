أمطار الخير تقترب من سواحل الإمارات غداً الاثنين

وفيما يخص درجات الحرارة، فمن المنتظر أن تسجل العظمى في دبي 30 درجة مئوية، بينما تصل في العاصمة أبوظبي إلى 29 درجة مئوية. كما تهب على البلاد رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل في ذروتها إلى 35 كم/ساعة.