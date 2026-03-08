أمطار الخير تقترب من سواحل الإمارات غداً الاثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد سكان دولة الإمارات هطول أمطار متفرقة يوم الاثنين الموافق 9 مارس، حيث تشير التقديرات الجوية إلى ظهور تشكيلات من السحب تؤدي إلى طقس غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً، مع فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر.
وفيما يخص درجات الحرارة، فمن المنتظر أن تسجل العظمى في دبي 30 درجة مئوية، بينما تصل في العاصمة أبوظبي إلى 29 درجة مئوية. كما تهب على البلاد رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل في ذروتها إلى 35 كم/ساعة.
أما عن حالة البحر، فمن المتوقع أن يكون الموج خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي، بينما يكون خفيف الموج في بحر عمان.