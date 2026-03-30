"أمطار الخير تعود بهدوء".. انخفاض ملموس في الحرارة وزخات خفيفة تنتظر الإمارات

خرجت دولة الإمارات للتو من واحدة من أكثر فترات الأمطار غزارة في الأشهر الأخيرة. وبينما استقرت الأوضاع الآن، يقول المتنبؤون الجويون إن هناك المزيد من الأمطار في الطريق، ولكن من المتوقع أن تكون هذه المرة أقل حدة بكثير.

إليك ما يحتاج السكان معرفته، من المواعيد الزمنية لهطول الأمطار إلى المناطق التي يُرجح تأثرها:

ما هو آخر تحديث لحالة الطقس؟

أكدت السلطات أن المنخفض الجوي الأخير قد انتهى، وأن الأوضاع استقرت في جميع أنحاء دولة الإمارات. ومع ذلك، يُتوقع وصول نظام جوي آخر "أضعف" في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، تتبعه فرصة جديدة لهطول الأمطار اعتباراً من منتصف الأسبوع.

متى ستمطر مرة أخرى في الإمارات؟

فيما يلي التوقعات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد (NCM) للأيام التالية:

31 مارس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

1 أبريل: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الغربية.

وصرح الدكتور أحمد حبيب، الخبير في المركز الوطني للأرصاد، في مقابلة مع "خليج تايمز": "معظم الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تشهد بعض المناطق المحدودة جداً أمطاراً غزيرة".

هل ستكون بنفس شدة العاصفة الأخيرة؟

لا. وفقاً للمركز الوطني للأرصاد، سيكون المنخفض القادم أضعف بكثير، مع مستويات رطوبة أقل وظروف جوية أقل حدة.

ما هي المناطق التي يُرجح تأثرها بشكل أكبر؟

المناطق الداخلية الجنوبية.

المناطق المحيطة بمدينة العين.

بعض الأجزاء الداخلية من الدولة.

هل ستتغير درجات الحرارة؟

نعم، يُتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الغربية من الدولة، مع استمرار الأجواء الباردة حتى منتصف الأسبوع.

هل ستكون هناك رياح قوية أو بحر هائج؟

قد تنشط الرياح أحياناً لتصل سرعتها إلى 40-45 كم/ساعة، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار وانخفاض الرؤية الأفقية. ومن المتوقع أن يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب، خاصة في الخليج العربي.

هل هناك داعٍ للقلق أو اتخاذ احتياطات خاصة؟

تقول السلطات إنه لا يوجد داعٍ للقلق المتزايد في هذه المرحلة، نظراً للطبيعة الضعيفة للمنخفض الجوي القادم.

ماذا سيحدث بعد المطر؟

لم يتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار يوم 2 أبريل، مع استمرار الطقس البارد. كما توجد فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف في المناطق الساحلية والداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.