أمطار الإمارات: عمل عن بعد وتعديل التنقلات مع اشتداد الطقس

الطقس غير المستقر المستمر في جميع أنحاء الإمارات في 18 ديسمبر دفع السكان في دبي والمناطق المجاورة إلى اتخاذ احتياطات إضافية وتعديل روتين العمل والتنقل. في بعض الحالات، يتخذ الناس تدابير لحماية الحيوانات الضعيفة في مجتمعاتهم.
اختار بعض السكان العمل من المنزل بعد تقييم مخاوف السلامة. قالت مريم علي، التي تعيش في شوكة وتعمل في القوز، إن قرارها تأثر بعدم اليقين بشأن الطقس وترتيبات رعاية الأطفال.
قالت لـخليج تايمز: “أرسل الحضانة رسالة الليلة الماضية تسأل ما إذا كانت ستفتح أو تغلق اليوم بناءً على الطقس المتوقع. بناءً على قرار معظم الآباء، تم إغلاق حضانة ابني اليوم. لذلك كان علي العمل من المنزل، وهو ما أعتقد أنه الأفضل لسلامة الأطفال والموظفين، خاصة أننا لا نعرف كيف سيتطور الطقس.”
في الساعة 11:06 صباحًا، قالت مريم إن الأوضاع في شوكة ظلت هادئة لكنها أضافت أن البقاء في المنزل كان الأكثر أمانًا.
تأتي هذه التدابير في الوقت الذي حثت فيه السلطات الشركات في القطاع الخاص في جميع أنحاء الإمارات على توخي الحذر يومي الخميس والجمعة، 18 و19 ديسمبر، بسبب الطقس غير المستقر المتوقع.
في بيان، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أهمية حماية صحة وسلامة العمال، خاصة أولئك الذين يعملون في الأدوار الخارجية حيث قد يكون من الصعب مواصلة العمليات خلال الطقس السيئ.
قام آخرون بتغيير كيفية تنقلهم — سارة، التي تعيش في البرشاء بالقرب من مول الإمارات وتعمل في دبي مارينا، قررت استخدام المترو بدلاً من القيادة. اتخذت القرار بعد تجربتها الصعبة خلال أمطار أبريل 2024، عندما لم تتمكن من مغادرة العمل بسبب الازدحام المروري وسوء حالة الطرق.
“على الرغم من أنني كنت قلقة من أن يتوقف المترو عن العمل، لم أرغب في المخاطرة بسيارتي الجديدة”، قالت. “كان العام الماضي درسًا كافيًا.”
لقد اشتدت الأحوال الجوية بالفعل في أجزاء من البلاد، حيث استيقظ السكان في عدة مناطق على أمطار غزيرة وبَرَد وسماء ملبدة بالغيوم. وقد شهدت المناطق الشرقية، التي عادة ما تكون أول من يتأثر، أمطارًا غزيرة ووديانًا جارية منذ صباح الخميس الباكر.
بعد منتصف الليل، من المتوقع أن تؤثر الموجة الرئيسية الأولى من الطقس غير المستقر على أبوظبي ودبي، مما يجلب فترات من الأمطار الغزيرة.
وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، سيتكشف النظام في عدة مراحل على مدى اليومين المقبلين، مع أمطار ورياح قوية واحتمال تساقط البَرَد كجزء من نظام جوي رئيسي يمر عبر المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر الظروف حتى يوم الجمعة، 19 ديسمبر 2025.
كما اتخذ بعض السكان خطوات تتجاوز روتينهم لضمان عدم تعرض الفئات الضعيفة. قال شيكو سينغ، مغترب هندي هولندي يعيش في دبي، إنه قضى الليل في تركيب محطات تغذية للقطط الضالة في مجتمعه.
“مع اقتراب العاصفة الترابية والأمطار الغزيرة، كنت في الخارج في وقت متأخر لتأمين محطات التغذية حتى لا تتعرض القطط الضالة للأمطار الغزيرة والرياح”، قال.
طُلب من أصحاب العمل تقييم المخاطر بعناية وضمان الامتثال الكامل لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية خلال ساعات العمل وأثناء تنقل الموظفين من وإلى مواقع العمل.