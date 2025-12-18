أمطار الإمارات: عمل عن بعد وتعديل التنقلات مع اشتداد الطقس

لقد اشتدت الأحوال الجوية بالفعل في أجزاء من البلاد، حيث استيقظ السكان في عدة مناطق على أمطار غزيرة وبَرَد وسماء ملبدة بالغيوم. وقد شهدت المناطق الشرقية، التي عادة ما تكون أول من يتأثر، أمطارًا غزيرة ووديانًا جارية منذ صباح الخميس الباكر.