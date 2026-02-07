أمطارمتوقعة اليوم وتحذير أحمر بسبب الضباب الكثيف

يمكن للمقيمين توقع هطول الأمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، خاصة ليلاً يوم السبت 7 فبراير، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد (NCM).
من المرجح أن تكون الأحوال الجوية غائمة جزئياً وغائمة أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة. كما صدر تحذير أحمر بشأن الضباب من الساعة 3:20 صباحاً حتى 10 صباحاً يوم السبت.
ستشهد مدينتا أبوظبي ودبي درجات حرارة دنيا تبلغ 18 درجة مئوية و18 درجة مئوية، بينما ستشهدان درجات حرارة قصوى تبلغ 28 درجة مئوية و27 درجة مئوية على التوالي.
من المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10-25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
سيكون البحر خفيفاً إلى متوسط وقد يصبح مضطرباً أحياناً ليلاً في الخليج العربي وبحر عمان.