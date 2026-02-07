أمطارمتوقعة اليوم وتحذير أحمر بسبب الضباب الكثيف

من المرجح أن تكون الأحوال الجوية غائمة جزئياً وغائمة أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة. كما صدر تحذير أحمر بشأن الضباب من الساعة 3:20 صباحاً حتى 10 صباحاً يوم السبت.