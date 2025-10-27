أمطارمتوقعة اليوم وانخفاض الحرارة بدبي إلى 26 درجة مئوية

من المتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على جميع أنحاء البلاد. وستكون الهبات نشطة أحيانًا، حيث تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة.