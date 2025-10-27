أمطارمتوقعة اليوم وانخفاض الحرارة بدبي إلى 26 درجة مئوية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات العربية المتحدة هطول أمطار في بعض المناطق اليوم.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تشكل بعض السحب الحملية على بعض المناطق الشرقية - والتي قد تكون مصحوبة بهطول الأمطار.
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تنبيهات حمراء وصفراء لضباب كثيف، محذرة السكان من انخفاض الرؤية الأفقية. ومن المتوقع أن يتراجع هذا الانخفاض بشكل أكبر أحيانًا في بعض المناطق الساحلية والداخلية حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 27 أكتوبر.
في حين تشهد البلاد طقسًا أكثر برودة قليلاً الآن مع اقتراب فصل الشتاء، إلا أنه سيكون رطبًا ليلًا وصباح الثلاثاء في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب.
ستصل درجات الحرارة في دبي إلى 34 درجة مئوية، وتنخفض إلى 25 درجة مئوية. أما في أبوظبي، فقد تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، وتنخفض إلى 23 درجة مئوية.
وسجلت أعلى درجة حرارة أمس على الدولة 36.7 درجة مئوية في منطقة سويحان بالعين عند الساعة 2.15 ظهراً.
من المتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على جميع أنحاء البلاد. وستكون الهبات نشطة أحيانًا، حيث تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.