أمطارمتوقعة اليوم والحرارة تنخفض إلى 20 درجة مئوية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الطقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار فرص هطول الأمطار في مناطق متفرقة.
سيكون الجو رطباً ليلاً وصباح الجمعة في بعض المناطق الغربية، مع رياح خفيفة إلى معتدلة قد تنشط أحياناً، وتتحرك من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعات تتراوح من 10 إلى 25، وتصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.
قد تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية في البلاد. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية في أبوظبي و 28 درجة مئوية في دبي. ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية في أبوظبي و 21 درجة مئوية في دبي و 20 درجة مئوية في المناطق الجبلية.
سيكون الجو رطباً ليلاً وصباح الجمعة فوق بعض المناطق الداخلية. ستتراوح مستويات الرطوبة من 30 إلى 75 بالمائة في أبوظبي ومن 35 إلى 80 بالمائة في دبي.
وفي بيان، أشار المركز إلى أن البحر في الخليج العربي سيكون معتدلاً إلى خفيف الموج، مع أول مد عالٍ عند الساعة 6:29 صباحاً وأول جزر منخفض عند الساعة 10:14 صباحاً. وفي بحر عمان، ستكون الأمواج معتدلة إلى خفيفة، مع أول مد عالٍ عند الساعة 6:48 مساءً وأول جزر منخفض عند الساعة 10:05 صباحاً.