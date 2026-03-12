أمطارمتوقعة اليوم والحرارة تنخفض إلى 20 درجة مئوية

وفي بيان، أشار المركز إلى أن البحر في الخليج العربي سيكون معتدلاً إلى خفيف الموج، مع أول مد عالٍ عند الساعة 6:29 صباحاً وأول جزر منخفض عند الساعة 10:14 صباحاً. وفي بحر عمان، ستكون الأمواج معتدلة إلى خفيفة، مع أول مد عالٍ عند الساعة 6:48 مساءً وأول جزر منخفض عند الساعة 10:05 صباحاً.