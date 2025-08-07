أمطارغزيرة في أبوظبي والعين بعد ظهر اليوم

مع استمرار الصيف الحار في الإمارات العربية المتحدة، شهدت بعض مناطق البلاد هدوءًا نسبيًا اليوم الخميس. وتأكيدًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، هطلت الأمطار في بعض المناطق، مما أتاح للسكان فرصةً للراحة من حرارة الشمس.

شهدت أبوظبي والعين أمطارًا غزيرة بعد ظهر الخميس. وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأصفر، داعيًا السكان إلى توخي الحذر في الأماكن المفتوحة.

كما أصدرت شرطة أبوظبي تنبيهًا حثّت فيه السائقين على توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة. وذكّرت السائقين بالالتزام بالسرعات المحددة الموضحة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية لضمان السلامة أثناء القيادة.

شارك متابعو الأمطار في الإمارات مقاطع فيديو للأمطار في جزيرة السعديات في أبوظبي، وهي مركز ثقافي وسياحي.