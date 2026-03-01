"أمان واستقرار".. منظومة الدفاع الإماراتية تحيد المخاطر وتضمن استمرارية الحياة الطبيعية

[ملاحظة المحرر': تابعوا مدونة خـلـيـج تـايـمـز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
قالت السلطات إن البنية التحتية الأمنية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة مصممة لضمان استمرارية الحياة الطبيعية وحماية جميع المقيمين والمواطنين، مطمئنة الجمهور بأن الوضع لا يزال تحت السيطرة الكاملة بعد هجوم حديث.
في مقابلة على تلفزيون أبوظبي في 28 فبراير، قال مسؤولون كبار إن النظام الوطني المتكامل للدولة تم تفعيله بأعلى مستوى من الجاهزية، مع تعزيز الإجراءات الاحترازية والمراقبة على مدار الساعة.
قال العميد عبدالعزيز الأحمد، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، رداً على سؤال حول ما إذا كان الوضع يدعو للقلق، إنه لا يرى أي مؤشرات للقلق حتى الآن، نظراً لكفاءة نظام الدفاع الوطني.
وأضاف: “تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية أمنية شاملة مصممة لضمان استمرارية الحياة الطبيعية وحماية كل من يعيش في الدولة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.”
طُرح السؤال نفسه على الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA)، الذي قال إنه لا يوجد سبب للقلق.
وقال: “دولة الإمارات، بفضل وكالاتها ومؤسساتها، مرنة وقادرة على التعامل مع جميع أنواع التداعيات والتهديدات، بما في ذلك تلك التي قد تكون جديدة على الكثيرين.”
وأضاف أنه طالما يوجد إطار عمل تشغيلي واضح يضع سلامة المجتمع في الأولوية، فإن الدولة لديها القدرة على إدارة تأثير أي تهديد.
وقال: “نحن بخير، وفرقنا الميدانية جاهزة،” مشيراً إلى أن التعامل السريع مع المعلومات المضللة وتوفير التحديثات في الوقت المناسب يعكس شفافية الدولة ونزاهتها ومستوى عالٍ من الاحترافية.
وعند سؤاله عن تلخيص ما حدث، قال الدكتور سيف الظاهري إن الأولوية كانت طمأنة الجمهور.
“نريد طمأنة الجميع بأن الوضع تحت السيطرة. الإمارات آمنة بفضل قيادتها وقواتها الأمنية ومؤسساتها،” قال.
وأوضح أن الدولة تعمل من خلال نظام متكامل قادر على التعامل مع مختلف أنواع المخاطر، مشيراً إلى وجود آليات متعددة لإدارة حالات الطوارئ.
“تعمل اللجان وفرق العمل منذ صباح السبت على تطوير حلول شاملة للتعامل مع التداعيات الناتجة عن الهجوم،” أضاف.
عند سؤاله عن تقييم الوضع الأمني الحالي، أكد العميد عبد العزيز الأحمد أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.
وقال إن الإمارات تعمل وفق عقيدة أمنية استباقية قائمة على التأهب، حيث تتواجد وزارة الداخلية وشركاؤها الميدانيون في أعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع أي تطورات.
“تم التعامل مع الحوادث فور وقوعها،” قال.
وعند سؤاله عن الخطوات الاحترازية المتخذة لضمان أقصى درجات الجاهزية، قال الأحمد إنه تم تعزيز العديد من الإجراءات استجابة للوضع.
وتشمل هذه الإجراءات الجاهزية الأمنية الكاملة، وزيادة الانتشار في المناطق الحيوية، وتفعيل جميع غرف العمليات على المستويين الوطني والاتحادي على مدار الساعة، وتكثيف أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة.
كما تم تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لدعم تبادل المعلومات ومعالجة مثل هذه الحوادث.
وفيما يتعلق بالمعلومات المضللة، قال المسؤولون إن وزارة الداخلية تتبع نهجاً واضحاً واستباقياً وحازماً تجاه مروجي الشائعات.
ويشمل ذلك تتبع ومراقبة الأفراد المسؤولين وإحالتهم إلى السلطات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات فوراً وبشفافية.
كما دعا العميد الجمهور إلى تعزيز الوعي والمسؤولية، والالتزام بالتعليمات الرسمية، والحصول على المعلومات فقط من المصادر الموثوقة والرسمية.