"أمان واستقرار".. منظومة الدفاع الإماراتية تحيد المخاطر وتضمن استمرارية الحياة الطبيعية

قال العميد عبدالعزيز الأحمد، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، رداً على سؤال حول ما إذا كان الوضع يدعو للقلق، إنه لا يرى أي مؤشرات للقلق حتى الآن، نظراً لكفاءة نظام الدفاع الوطني.