أمان البيانات محلياً: إطلاق خاصية التخزين داخل الإمارات لتعزيز ثقة المؤسسات

تواصل وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات تسارعها، حيث أفادت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) بأن قاعدة مستخدميها في الدولة تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي. وقالت الشركة إن حوالي 60% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً ونصف الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاماً يستخدمون برنامج "شات جي بي تي" (ChatGPT) كل أسبوع.

وفي خضم هذا الطلب المتزايد، أعلنت "أوبن إيه آي" عن توسيع خيارات التخزين المحلي للبيانات لتشمل الإمارات، مما يسمح للشركات والعملاء في القطاع التعليمي بتخزين بياناتهم داخل الدولة. هذه الميزة متاحة الآن للمؤسسات التي تستخدم منتجات "شات جي بي تي للمؤسسات"، و "شات جي بي تي التعليمي"، ومنصة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة.

تمكّن هذه الميزة الشركات، والكيانات في القطاع العام، ومزودي التعليم، من تلبية متطلبات الامتثال الوطني والحوكمة والاحتياجات التشغيلية مع توسيع نطاق استخدامهم لأدوات الذكاء الاصطناعي.

كما يتزايد تبني التقنية في المؤسسات الكبرى. وتقوم هيئات ومنظمات إماراتية مثل "جي 42"، و "مبادلة"، و "مجلس أبوظبي للاستثمار"، و "الدار"، و "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، و "كليات التقنية العليا"، و "جامعة الإمارات العربية المتحدة"، و "تابي"، بنشر تقنيات "أوبن إيه آي" لدعم الإنتاجية والبحث وتحقيق الأهداف الوطنية للذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية رؤية الإمارات 2031.

وصرح فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أوبن إيه آي"، بأن تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات يتقدم "بوتيرة ملحوظة"، مدعوماً باستراتيجية وطنية واضحة وطويلة الأمد. وقال إن خيار التخزين المحلي الجديد يوفر للمؤسسات "خياراً أكبر وثقة أعلى بينما تقوم بالبناء والتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي".

يأتي هذا الإطلاق بعد إعلان "أوبن إيه آي" في وقت سابق من هذا العام عن مشروع "ستارغيت الإمارات"، وهو تجمع لمراكز بيانات تم تطويره بالتعاون مع حكومة الإمارات، و "جي 42"، و "أوراكل"، و "إنفيديا"، و "سيسكو"، و "سوفت بنك"، لدعم احتياجات البنية التحتية طويلة الأمد للبلاد.

أكدت "أوبن إيه آي" أن ميزة التخزين المحلي للبيانات في الإمارات تحافظ على التزاماتها الأمنية الخاصة بالمؤسسات، بما في ذلك تشفير البيانات أثناء عدم استخدامها وأثناء النقل، والاستثناء الافتراضي لبيانات العملاء المؤسسيين من تدريب النماذج، وسياسات الاحتفاظ القابلة للتكوين المدعومة بملحق معالجة البيانات.