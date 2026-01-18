أمانة موظف في مطار دبي تعيد "هدية العمر" لمسافر هندي في 25 دقيقة

كان محمد مشتاق، الذي يعيش في الإمارات منذ أكثر من أربع سنوات، يستعد للسفر إلى تشيناي لقضاء عطلته السنوية. ومن بين أول الأشياء التي اشتراها للرحلة كان خاتماً لزوجته — وهي هدية كان يحرص عليها بشكل خاص. وللحفاظ عليه آمناً، ارتداه في إصبعه أثناء التسوق في "سوق دبي الحرة" يوم الجمعة (19 يناير) قبل وقت قصير من صعوده إلى الطائرة.