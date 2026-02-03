أمانة مقيم أردني تُعيده لمنصة التكريم في دبي

أعلنت شرطة دبي، يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير، عن تكريم مقيم في دبي تقديراً لأمانته ونزاهته بعد إعادته لمبلغ مالي عثر عليه وسلمه للشرطة.
كان المقيم، محمد سليمان القريوتي، وهو أردني الجنسية، متواجداً في منطقة مواقف عامة تابعة لنطاق اختصاص المركز عندما عثر على مبلغ نقدي قدره 200,000 درهم.
وعقب تكريمه، أعرب القريوتي عن امتنانه لهذا التقدير، مؤكداً أن ما قام به ينبع من وازع أخلاقي وواجب، وليس رغبة في الحصول على الثناء.
وأشاد العميد خليفة خالد العوضي، مدير مركز شرطة بر دبي، بأمانة القريوتي، معتبراً إياها تجسيداً للقيم النبيلة التي يعتز بها مجتمعنا.
وفي الشهر الماضي، كرم مركز شرطة حتا موظفاً في بلدية دبي لأمانته بعد عثوره على حقيبة سائح تحتوي على وثائق هامة، حيث سارع بتسليمها للشرطة.
وقد أُعيدت الحقيبة لاحقاً لصاحبها، الذي أعرب عن تقديره لسرعة استعادة مقتنياته، بما في ذلك جواز سفره، مشيداً بالمستوى العالي من الأمن والأمان الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة.